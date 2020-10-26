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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ÇESİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
KAYSERİ 26.10.2020, 00:30
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çesitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların üst, ev ve araç aramalarında 50 gram metamfetamin ,100 gram eroin maddesi, 40 gram bonzai maddesi, 45 gram esrar maddesi ve 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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