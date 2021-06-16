banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 16.06.2021, 16:10
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. ve T.E. yakalanırken, evde ve şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucunda; 320 gram Bonzai, 10 gram Metamfetamin, 20 gram Bonzai yapımında kullanılan sentetik Kannobinoit hammaddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet Astra marka 7.65 mm. ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet laptop bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 720 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493