banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 09.08.2022, 13:07
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İ.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. İlçeye bağlı Mevlana mahallesinde ekiplerce yapılan çalışmalarda; 5 parça halinde 2.40 gram eroin, 10 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven, 1 adet rulo folyo ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli İ.A. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu