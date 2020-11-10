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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİNİN DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDUĞU ARAÇ İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
KAYSERİ 10.11.2020, 00:13
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Kayseri’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelinilen araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 56 gram bonzai, 6.20 gram esrar ve iki parça halinde 2.20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan Ö.N.Y. ve V.Y.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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