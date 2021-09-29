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Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

KAYSERİ 29.09.2021, 15:26
Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişiye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahıs yakalanırken, aramalarında ise 4 parça halinde 5.72 gram metamfetamin, 22 adet uyuşturucu paketlemek için özenle kesilmiş folyo parçaları ve 2 parça halinde 1.05 sentetik kannabinoid bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıs da gözaltına alındı.

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