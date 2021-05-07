Kayseri’de trafikte farkındalık oluşturuluyor

Kayseri’de yürütülen 3 proje kapsamında polis ekipleri trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) ve Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) kapsamında trafik düzeni ve güvenliğinin arttırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın arttırılması, daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen; 1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası Etkinlileri kapsamında; şehir içi ana güzergahlarda ve karayolları üzerindeki VMS ışıklı sistemden; “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Hayattan Hızla Uzaklaşma, Trafikte Her Yıl Daha İyiye” ve “Emniyet Kemerimi Unutmam” mottosu yayınlandı.

“Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda” konulu afişler ile hazırlanan pankartlar, billboardlarda araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda sergilendi. Ayrıca, emniyet kemeri ve yaya önceliği başta olmak üzere broşür dağıtımı eşliğinde denetimlere devam eden ekipler, “Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda” Projesi kapsamında içerisinde, mutfak önlüğü, kırmızı düdük, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” baskılı şapka ve el broşürleri bulunan çantalarla birlikte bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

Öte yandan ekipler, Kayseri’de geçirdikleri trafik kazasında yaralanan vatandaşları da ziyaret etti.