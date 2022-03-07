Kayseri’de terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, terör örgütüne üye olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri’de terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ’PKK/KCK’, ’FETÖ/PDY’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 8 olayda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek 2 şüpheli de ifadesinin alınarak serbest bırakıldı.

Ekiplerin kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yaptığı operasyonlarda da çeşitli miktarda uyuşturucu, 38 adet kaçak bitcoin üretim cihazı, bin 800 adet sahte bandrol, 5 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 33 bin 900 adet içi tütün dolu makaron, 3 bin 60 paket sigara, 554 paket pipo tütünü, 950 kg. tütün ve 34 adet muhtelif kazı malzemesi geçirildi. Yine ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 34’ü evden, 13’ü kamu kurum ve kuruluşundan, 3’ü bağ, bahçe ve tarladan, 5’i işyerinden, 1’i otodan hırsızlık, 28’i kablo, 3’ü oto, 1’i motosiklet hırsızlığı ve 2’si dolandırıcılık olmak üzere toplam 90 olayda, 73 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulaması çalışmalarında ise 18 bin 258 şahıs sorgulandı. Sorgusu yapılan şahıslardan arama kaydı bulunan 45 kişi yakalanırken, 175 umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü yapıldı. Kontrolü yapılan 13 bin 63 araçtan 128’i trafikten men edilerek, 559 araca da idari para cezası uygulandı.