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Kayseri’de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Nusra’ya üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı.

KAYSERİ 07.10.2021, 12:38
Kayseri’de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Nusra’ya üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Adana Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile El-Nusra silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan A.Ö.’nün kentte olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şahıs, düzenlene operasyon ile Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. ,

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