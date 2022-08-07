Kayseri’de tek olan ’Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açıldı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Pazarın açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz" dedi. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Bu yıl onuncusu gerçekleştirdiğimiz Ekolojik Pazarı’mızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliğin ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 40 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek, üretim yapıldığı ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri’de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye’de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri’de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Ayrıca vatandaşların yoğun isteği ve üreticilerden gelen talep üzerine geçen yılda olduğu gibi Erciyesevler’ den sonra Yenimahalle’de Çarşamba günü pazarımızı açacağız. Biri Erciyesevler biri de Yenimahalle olmak üzere ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ımızı tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşerilerimizin sağlıklı sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Ürünlerimizin hepsi sertifikalı’ diyen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ise; “Hem üretici hem de tüketici alanında Türkiye’de en başarılı pazardan biri olan yüzde 100 ekolojik pazarımızda tüm üreticilerimiz sertifikalıdır. Ürünlerimizin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağlıyoruz ve üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sonrasında ise hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgisiyle karşılaştı. ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’dan alışveriş yapan vatandaşlar ise böyle hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Bu ürünlerde kimyasal gübre kullanılmadığı ve sertifikalı ürünler olduğu için bu pazarı tercih ediyorum. Özellikle buradaki doğan ürünlerin lezzeti ve görsel olarak diğer ürünlerden ayırt edebiliyoruz. Her yıl özlemle bu pazarın açılmasını bekliyoruz. Fiyat olarak bakıldığından normal konvansiyonel tarım ile arada fark yok. Farklı ürünlerin burada olduğu bu pazarda üreticilerimizin de yüzü gülüyor. Tüm tüketicileri pazara davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 10’uncusu gerçekleştirildi. Ekolojik Pazarda bu yıl 40 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sundu. Tüm ürünlerin sertifikalı olduğu ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´, Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek.