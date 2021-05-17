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Kayseri’de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

Kayseri’de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

KAYSERİ 17.05.2021, 14:05
Kayseri’de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

Kayseri’de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlarda soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı.

Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.
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