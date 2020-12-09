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Kayseri‘de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış sonrası yoğun sis meydana geldi.
KAYSERİ 09.12.2020, 09:29
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış sonrası yoğun sis meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmur yağışının ardından, yoğun sis oluştu. Şehir genelinde artan sis trafiği de olumsuz etkiledi.Kentte meydana gelen yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü.
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