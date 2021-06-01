Kayseri’de sınıflar yeniden öğrencilerle doldu

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber Kayseri’de sınıflar yeniden öğrenciler ile doldu. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

Türkiye genelindeki tüm ilkokul kademelerinde ve anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nde eğitime başlayan Sami Yangın İlkokulu ve Şehit Mürsel Gürlek İlkokulunu ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde sınıflara girerek öğretmenlerden bilgi alan Çandıroğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Ziyarette okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, süreç hakkında öğretmenlerin görüşlerini aldı. Çandıroğlu, "Burada görülüyor ki devam etmeyen öğrenci sayısı yok denecek kadar az. Bu bizleri memnum etti. Velilerimizin duyarlı yaklaşımı süreci atlatmada bizle güç verecek. Paydaşlar olarak üzerimize düşen ne varsa empati yaparak değerlendirip en iyisini yapmak zorundayız. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sizler bir topluma bir ülkeye yön veren kişilersiniz. Zor ama güzel bir mesleği icra etmektesiniz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yüz yüze eğitim süreci hakkında da bilgiler vererek, "Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başladı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek. Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran 2021 itibarıyla başlayacaktır. Öğrenciler, karnelerini 18 Haziran’da alabilecek; 2 Temmuz’a dek okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecekler’’ diye konuştu.

Ziyarette Çandıroğlu’na Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’de eşlik etti.