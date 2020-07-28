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Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
KAYSERİ'DE 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, AV TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARIN İSABET ETTİĞİ 2 KİŞİ YARALANDI.
KAYSERİ 28.07.2020, 12:55
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Kayseri’de 2 grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 3. Cadde üzerinde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana gelen olayda, dükkan sahipleri ile müşterileri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir kişi av tüfeği ile ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, dükkanda çalışan 2 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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