Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada, tabanca ile bacağından vurulan bir kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Cevizdere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.T. (28) ile İlhan P. ve isminin Kenan olduğu öğrenilen 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan P. yanında bulunan tabanca ile B.T.’nin bacağına ateş edip yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.