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Kayseri’de sessiz 1 Mayıs

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya denk gelen 1 Mayıs’ta, sendika üyelerinin sloganlarının yankılandığı meydan bu sene boş kaldı.

KAYSERİ 01.05.2021, 13:42
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Kayseri’de sessiz 1 Mayıs

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya denk gelen 1 Mayıs’ta, sendika üyelerinin sloganlarının yankılandığı meydan bu sene boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmayla beraber Kayseri’de cadde ve sokaklar boş kaldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de tam kapanmaya denk gelince normal günlerde binlerce işçiyle dolan meydanlar boş kaldı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evde kalırken, işçiler yine görevlerinin başında ter döktü.

Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürdü.
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