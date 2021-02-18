Kayseri’de Regaip Kandili’nde Gara Şehitleri için dua edildi

Kayseri İl Müftülüğünün düzenlediği program ile Regaip Kandili’nde Gara’daki 13 şehit için dua edildi.

Hunat Camiinde düzenlenen programda İl Müftüsü Şahin Güven, kandil gecesi ile ilgili cemaate bilgiler verdi. Müftü Güven’in konuşmasının ardından kılınan yatsı namazından sonra, Gara’daki 13 şehit için kasideler okunarak dualar edildi.

Regaip Kandili’nin nefsi terbiye etmek için bir fırsat olduğunu söyleyen Şahin Güven, “Nefsimize uyduk. Tembellik ettik. Namaz kılmadık. 5 vakit namaza kendimizi alıştırmadık. Buyurun bu günden itibaren namazlarımıza başlayalım. Bu gece bir fırsat. Geçmiş zamanda kılamadığımız namazları da imkan ölçüsünce, her namazın sonrasında kaza ederek o namazın borcundan da kurtulalım. Yani şu Regaip Kandili rabbimize yönelmenin bir adı olsun ve birde başlangıç yapalım. Hocam ben cumadan cumaya gidiyorum diyenler için çok iyi Allah kabul eylesin. Niye cumadan cumaya gidiyorsun dediğimizde, hocam Cuma namazı farz diyorlar. Evet doğru Cuma namazı farz ama 5 vakit namazı kılmakta farz. O zaman 5 vakit namazı da kılalım ve daha büyük sevap elde edelim. Rabbimize karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruç tutarken zorlanır mıyım? diyenler ise Recep ayında, Şaban ayın da pazartesi, Perşembe günleri oruç tutarık kendimizi bir deneyelim. Göreceğiz ki 8 yaşındaki 10 yaşındaki çocuklar dahi bu duruma tahammül ediyor. Hocam ben ağır işlerde çalışıyorum diyenler ise tutalım bakalım belki daha rahat çalışacağız. Oruç bizlere sağlı ve sıhhat verecek. Sabrı öğretecek, tahammülü öğretecek onun için bugün ve geceleri iyi değerlendirelim” dedi.

Güven kandil gecesinde şehitler için 200’ün üzerinde hatim duasının yapılacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hain terör örgütünün infaz etmiş olduğu 13 şehidimiz var. Bir de bu operasyon esnasında 3 tane daha şehidimiz var. 16 şehidimiz için Kayserimizin hafızlık eğitimi veren kuran kurslarında 200’ün üzerinde hatmi şerifler oldu. Bu kandil gününde onların duasını yapacağız. Şehitlerimizi anmak, şehitlerimizin yolunu anlamak bizim görevlerimiz arasında olmalı. Ayrıca hainleri unutmamalıyız. Teröristleri unutmamalıyız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz yad edeceğiz, dua edeceğiz. Rabbimizden yalvarırken, yakarırken yarabbi şehitlerimizle birlikte peygamberimize komşu eyle diyeceğiz ama yüzümüzde olmalı. Şehitlerimizle ahirette birlikte olmak istemenin de bir bedeli olsun. Bizler müminler olarak, dünya ve ahiret mutluluğunu istiyorsak kurana ve bunu hayata geçirilmiş hali olan sünnete tabi olmalıyız.”