Kayseri’de ralli yarışları ile yeni bir heyecan yaşanacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayserililerin bu yıl ralli yarışları ile yeni bin heyecan ve etkinlik yaşayacağını söyledi.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir etabının Melikgazi’de düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi tırmanma yarışı ile yeni sosyal kültürel projelere imza atıyoruz. Ülkemizde Otomobil sporlarının yıldızı ve aynı zamanda milli sporcuları Ayhan Germirli ve Nevzat Aslan ile Melikgazi ilçemizde bir etkinlik düzenlenme konusunu konuştuk. Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın bir etabının Melikgazi Yapılması için bir çalışmalara başladık. Bu etkinliğimiz ile Kayserili hemşerilerimizden otomobil sporları tutkunları ve hayranları başta olmak sporseverlere yeni bir heyecan yaşatacağız. Bu yıl ağustos ayında oto sporları ralli yapmak üzeri bir çalışmamız var. Bu kapsamda ulusal bazda bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu sosyal proje için gençlerimizin yarış ortamını görerek daha sağlıklı ve bilinçli olmalarını sağlamak, ev ortamından ve internetten biraz olsun uzaklaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın belirli etaplarda yapıldığını ve bir etabının da Erciyes’in eteğinde Kayseri’de yapılmasının şehrimize ayrı vizyon kazandıracağını sözlerine ekledi.