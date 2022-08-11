Kayseri’de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, Kayserili vatandaşların pandeminin sona ermesiyle birlikte bisiklete olan ilgisinin azaldığını söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikleti önerdiklerini söyleyen Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar; bisiklettin trafiği de rahatlattığını ifade etti. Mehmet Lüzumlar, “Kayseri’de bisiklete olan ilgi konusunda pandemideki artışı şu anda geri kaybetmiş durumdayız. İnsanların bisiklet ile bireysel ulaşımını yaparken, tekrar otomobile yönelmesi, şehirde trafiği oldukça artırmakta bu da insanları trafikte daha zora sokmakta. Biz kendilerine sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye ediyoruz. Şehirde her ne kadar bisiklet yolumuz az olsa da sonuç olarak yenileri yapılmakta. Bu yapılan yolları insanlarımız daha güvenli bisiklet kullanabilsinler diye devam ettirilmekte ve 2023 yılı sonuna kadar 350 kilometre yolu Kayseri Büyükşehir Belediyesi çıkaracağını ifade etti. STK’lar sadece odamız değil, bisiklet dernekleri de bisiklet aktivitelerini her hafta sonları devam ettirmekteler ki insanlar sağlıklı, ekonomik ulaşım aracı olan bisikleti tercih etsinler. Kayserimizdeki trafik sıkışıklığını gidere bileceğimiz tek aracın bisiklet olduğunu unutmamak gerekiyor. Yurtdışında şehir içerisindeki 2 şeritli yolların biri kapatılarak, tek şeritle, tek yönde ulaşım sağlanmakta. Diğer bölüm ise yaya ve bisiklet yolu olarak ayrılmakta. Bunun en yakın zamanda şehrimize kazandırılması ve insanlarımızın şehir içerisinde daha uygun şekilde hareket etmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bisiklet sağlıktır, mutluluktur. Mutluluk ayaklarınızın altında” diye konuştu.

Bisiklet kullanacak vatandaşlara önerilerde bulunan Lüzumlar; “Vatandaşlar kendilerine uygun ölçüde, kendi ekonomik durumlarına uygun bisikletleri tercih etmeleri. Bununla kendilerinde bulunan kolestirol, şeker ve diğer rahatsızlıkların geçeceğini doktorlar söylüyor. Bel fıtığı ve eklem rahatsızlıklarının bisiklet hareketiyle daha çabuk geçeceğini, doğada yapılan bisiklet sporu, kapalı spor salonlarında yapılan spordan daha etkilidir” dedi.