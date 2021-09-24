Kayseri’de otobüs biletlerine zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. 28 Ağustos 2019 tarihinden bu yana 2 yılı aşkın süredir uygulanan tarife, toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilendi. Buna göre, kontaksız tam bilet 3.60 TL, kontaksız indirimli bilet ise 1.90 TL olarak belirlendi. Kurul ayrıca, Kayseri’de ilk kez ’Erken Ulaşım Tarifesi’ ve ’Aktarmalı Hat Ulaşım Tarifesi’ uygulamalarının da hayata geçirilmesini kararlaştırdı.

Kurul toplantısında, şehir içi toplu ulaşımında 25 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28 Ağustos 2019 tarihinden bu yana uygulanan toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

“Kontaksız tam bilet: 3.60 TL, Kontaksız indirimli bilet: 1.90 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 185 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 90 TL, Kontaksız öğretmen: 3.20 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Kontaksız Tam: 3 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Kontaksız İndirimli: 1.60 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Kontaksız Öğretmen: 2.65 TL, Aktarmalı Hat Kontaksız Tam: 3 TL, Aktarmalı Hat Kontaksız İndirimli: 1.60 TL, Aktarmalı Hat Öğretmen: 2.65 TL, Uzun Hat Kontaksız Tam: 3.60 TL, Uzun Hat Kontaksız İndirimli: 1.90 TL, Uzun Hat Kontaksız Öğretmen: 3.20 TL, Kontaksız KAYBİS Tam Kart: 3.60 TL ve Kontaksız KAYBİS Öğrenci Kart: 1.90 TL.”

UKOME, Kayseri’de ilk kez ’Erken Ulaşım Tarifesi’ uygulanması kararı alarak, saat 05.00-06.45 arası toplu ulaşım kullanan vatandaşların uzun hatlar hariç, önceki tarifeden yararlanmaya devam edebilmesinin önünü açtı. Aktarmalı otobüs hatları yine güncellemeden etkilenmeyen grupta yer alırken, yolcuların 80 dakika içerisinde 3 ücretsiz aktarma yapabilme hakları devam ediyor. İndirimli kartlar da dahil olmak üzere 1 kere ücret ödeyen yolcu 80 dakika içerisinde 3 ayrı biniş hakkı elde ediyor. Ayrıca tüm ilçe ulaşım araçlarından, raylı sistem istasyonlarına 80 dakika içerisinde ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların kullanımına 25 Eylül 2021 tarihi itibariyle sunulmaya başlanacak. 80 dakika içerisinde tüm hatlardan, tüm hatlara ücretsiz aktarma Türkiye’de sadece Kayseri’de olacak ve bu uygulama güncelleme ile devam edecek. Ayrıca, 2021 yılında fiyat güncellemesi yapan büyükşehirlerde öğrenci bilet fiyatı ortalaması 2,27 TL iken Kayseri’de bu rakamın yüzde 20’ye yakın daha ucuz gerçekleşerek 1.9 TL olması dikkat çekiyor. Yine Kayseri’de birim tam abonman bilet fiyatı 1,32 TL iken diğer büyükşehirlerde tam abonman fiyat ortalamasının 2,33 TL olduğu ve kentte tam abonman biletin diğer büyükşehirlere göre yüzde 76 daha ucuz olduğu belirlendi.

Öte yandan Kayseri’de indirimli abonman bilet fiyatı 0,64 TL iken, diğer büyükşehirlerde indirimli abonman fiyat ortalaması 0,93 TL şeklinde oldu. Kayseri’de indirimli abonman bilet fiyatlarının diğer büyükşehirlere göre yüzde 44 daha ucuz olması da dikkat çekiyor.