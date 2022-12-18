Kayseri’de oto hırsızı 2 şahıs yakalandı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir kamyondan hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığına bağlı İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Saraycık Mahallesinde ikamet eden M.S.A.’nın kamyonunda meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan araştırmalarda; olay şüphelilerinin M.A. ve M.P. olduğu tespit edildi.

Şüpheli 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.