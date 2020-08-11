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Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
KAYSERİ’DE OKULLARIN AÇILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CELALETTİN EKİNCİ, OKUL MÜDÜRLERİ İLE TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANTI YAPTI.
KAYSERİ 11.08.2020, 09:50
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Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde okulların açılmasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri genelinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile sosyal medya üzerinden toplantı yaptı.
Ekinci, alınması gereken önlemler hakkında müdürlerle görüş alışverişinde bulundu.
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