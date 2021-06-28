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Kayseri’de Okçular GSB okullarında yetişecek

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörleri Ramazan Açıkgöz ve Sinem Şahin okçuluk branşını tanıtıyor.

KAYSERİ 28.06.2021, 14:20
Kayseri’de Okçular GSB okullarında yetişecek

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörleri Ramazan Açıkgöz ve Sinem Şahin okçuluk branşını tanıtıyor.

Kayseri’de birçok okçu yetiştirerek büyük başarılara imza atan iki antrenör alt yapıya sporcu yetiştirmek için okullarda okçuluk branşını tanıtıyor. Antrenörler gittikleri okullarda kısa bir tanıtım ve eğitimin akabinde çocuklara ok attırarak çocukları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları’na davet ettiler. Yaz döneminde okçuluk branşında yeni atılımlar için çalışmalar ise devam ediyor.
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