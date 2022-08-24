Kayseri’de öğrencilere insani değerler ‘ERVA’ ile öğretilecek

Kayseri’de öğrencilere insani değerleri aşılamak amacıyla yürütülecek ‘Erdemlerimizle Varız’ (ERVA) projesi çerçevesinde protokol imzalandı. İmza törenin ardından Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) açıldı.

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Eğitime Destek Platformu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi protokol üyelerine proje tanıtımı yapıldı. Burada konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençleri kendilerine yol gösterecek kişilerle buluşturacaklarını ve bu şekilde büyük bir kazanım elde edeceklerini umduğunu söyleyerek, “Kayserimize katkıda bulunmuş, bu şehrin önderlerini her alanda bu şehri bu hale getiren, değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerle şehrimizi, gençlerimizi buluşturmak amacıyla yapılan anlamlı bir çalışma. Her şeyden önce değerlerimize sahip çıkma mantığı içerisindeki ilk projemizi hocamız bizimle burada paylaştı. O projeyle başlayıp, daha sonraki süreçte Kayseri’ye katkı sağlayan tüm değerlerimizi ön plana çıkartacak anlayış ve yaklaşım ile bu çalışmayı sürdüreceğiz. Valimizin çerçevesini genişletme yönünde irade gösterdiği, bizlerden de bu alanda hangi katkıyı istiyorsa verme yönünde çabamızın olmazsa olmaz olduğu anlayışı içerisinde kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle şehrimizi tamamen kucaklayacak, 16 ilçemizi kapsayacak bir çalışmaya dönüştürmek yönünde gayret göstereceğiz. Umarım bu alanda başarılı oluruz. Gençlerimize yol gösterir onları öncelikli olarak örnek kişilerle buluşturup, büyük bir kazanım elde ederiz diye umuyoruz. Yıkmak kolay ama yapmak zor, biz zora talibiz ve inşallah bunu da başaracağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise projenin içerisine vali, başkan, müdür, aile ve öğretmen olmak üzere bütün toplumu dahil etmek gerektiğini ifade ederek, “Eğitime Destek Platformu’nda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber davetli olduğumuz bir programda 5-6 tane öğretmen arkadaşımızın hiçbir maddi karşılık ve destek almadan başlattıkları ve fedakarca çalıştıkları bir çalışma ortamı gördük. Kendi bütçelerinden desteklerle, kendilerinin zamanından fedakarlık yaparak, değerler eğitimi noktasında vatan, millet, bayrak sevgisi noktasında profesyonel bir çalışma arzusu içerisinde ama amatör bir ruhla çalıştıklarını fark ettik. Ben o gün çok etkilendim aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız da arkadaşlarımızı tebrik etti. O kahramanlardan bir tanesi de projemizi yönetecek olan Esra hocamızdır. Biz sokakta yürüdüğümüzde bize birçok dertten bahsediyorlardı. Şöyle diyorlardı, ‘uyuşturucu kullanımı arttı, yok işte ahlaki bir takım sıkıntılar var. Bizim zamanımızda gençlik böyle değildi’ gibi bir takım serzenişlerde bulunuyorlar. Şu anda söyleyebileceğimiz yüzlerce olumsuz örneği duyabiliyoruz. Bunların hepsini çözebilmek için elimizde sihirli bir değnek yok. İşin gerçeği, Sosyal Bilimlerde de öyle, müdahale anlamında da bir anda bu işin çözümü yok. Yalnız ben hayatım boyunca şuna inandım, bu işin zorluğunu çeken, bununla ilgili dertlenen insanların çalışmalarını, Hz. İbrahim yanarken karıncanın su götürme olayı gibi karınca kararınca işe bir yerden başlamak lazım. Yoksa saatlerce, günlerce konuşur dururuz. Bununla ilgili bir harekete geçme zamanı. Ben niyetin halis olduktan sonra gerçekten iyi niyetle bir şeyler yapma isteğinde olduktan sonra Allah’ın yardım edeceğine inanıyorum. Bu işin içerisine öğretmeni, aileyi, valiyi, başkanı, müdürü yani komple bir toplumu dahil etmek gerekiyor” diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından Kayseri Değerler Eğitim Merkezi kurdele kesilerek açıldı.