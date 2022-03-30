Kayseri’de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum” etkinliğinde öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

2022 yılının Birleşmiş Milletler Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı ilan edilmesinin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinlikte Kayseri’de yetiştirilen alabalıklar pişirilerek öğrencilere ikram edilirken, yemeğin ardından mont hediye edildi.

Etkinlikte açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye’deki en önemli balık üretim merkezlerinden birinin de Kayseri olduğunu ve Türkiye’nin her yerine balık gönderildiğini söyledi.