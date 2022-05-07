Kayseri’de metrekareye 31 kilogram yağmur yağdı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, hafta ortasından itibaren Kayseri’de etkili olan yağışın beklenen bir yağış olduğunu ve metrekareye 31 kilogram yağmur yağdığını söyledi.

Yağış ile ilgili gereken uyarıların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Hatırlarsanız ayın 3’ünde hazırladığımız tahminlere göre, bir uyarı yayınlamıştık. Zaten yağış beklentimiz vardı ama yağışın şiddetlendiğini görünce ayın 4’ünü kapsayacak şekilde bir kuvvetli yağış uyarısı yaptık. Tahminlerimiz doğrultusunda merkezde yaklaşık 31 kilogram olmak üzere bir yağış gerçekleşti. Bu beklediğimiz bir yağıştı ancak küçük çaplı afetlere neden oldu. Uyarılarımızı yaptık, gerekli önlemleri aldılar. İl merkezimizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bunu atlattık. Ogün başlayan yağmur aralıklarla devam ediyor. Bugün yine sabahtan itibaren devam eden bir yangınımız var. Akşam saatlerinde etkisini azaltsa da Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Pazar günü yine aralıklı sağanak geçişleri olabilir ama çok ciddi yağışlar beklemiyoruz. Bu süreçte rüzgarlarımız da orta kuvvette ancak yağış halinde yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilir. 2 bin 500 rakımlı özel yerlere kar yağışı bekliyorduk ve şu anda Erciyes dağında belirttiğimiz rakımlarda kar yağışı var ve siste mevcut ve yine beklentilerimiz içerisindeydi” dedi.

"Havalar ısınacak"

Bütüner, hafta başında yağışların yerini sıcak havalara bırakacağını söyleyerek, “Sise ve hafif kar yağışına karşı zirvede meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı ilgililer dikkatli olsunlar. Hafta başından itibaren sıcaklıklarımız yükselecek, hafta sonu azami sıcaklıklarımız 13-15 derece civarında seyredecek. Pazartesi gününden itibaren 18, Salı 19, Çarşamba 20 derece olacak şekilde kademeli bir yükseliş bekliyoruz. Asgari sıcaklıklarımızda 2 ile 5 derece arasında seyrediyordu. Hafta sonundan itibaren oda 6-7 derecelere kadar yükselecek. Sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru hızlı bir çıkış gerçekleşecek. Çarşamba günü yani ayın 4’ünde Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Uyarı Merkezimiz bir değerlendirme yaptı. Bunun neticesinde de Genel Müdürlüğümüz analiz birimi ile istişare halinde bir uyarı hazırladık. Kayseri ile bölgeye bağlı Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas da dahil olmak üzere kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptık. Perşembe günü bu uyarılarımız sonucunda da bu hadiseler gerçekleşti. Havayı takip ediyoruz. Yine gerekirse uyarı yapacağız. Haberdar olsunlar, hazırlıksız yakalanamasınlar” ifadelerini kullandı.