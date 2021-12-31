Kayseri’de ’Mekke’nin Fethi’ Programı düzenlendi

Kayseri’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ‘Mekke’nin Fethi’ programı ilgi gördü.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, AGD Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, "Mekke’nin fethi programını bu yılda icra etmekteyiz. Mekke’nin fethi yılbaşı gecesinde gerçekleşti. Mekke’nin fethi bir işgal değildir. Mekke’nin fethini genç nesile aktarabilmek için bugün burada bu programı icra ediyoruz. Bunun genç nesle tekrardan yol gösterici olmasını istiyoruz. Fetih bir işgal değildir. Irak’ta ki, Suriye’de ki bombaların nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Orada demokrasi getireceğiz diyerek demokrasi yerine bombalar yağdırdılar. Ondan dolayı da biz fetihte hiçbir canlının kanı akmadığı göstermek ve fethi canlı tutmak için bu programı düzenledik” ifadelerini kullandı. Programların 81 ilde icra edildiğini söyleyen Aydınözü, “Biz bugün il ve ilçe temsilciliklerimizde Kayseri ve Develimizde de bu programı Kayseri bazında icra ediyoruz. 81 İl ve 600 noktada da programımız icra edilmektedir. Programımız, Kayseri’deki bütün halka açık bir programdır” diye konuştu.

Programda, Ezgi Sanatçıları Bünyamin Fındıkçı ve Ali Kara da sahne aldı.