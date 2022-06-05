banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Dilek ağaca sığmadı!
Dilek ağaca sığmadı!
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı

Kayseri’de LGS heyecanı başladı

Kayseri’de 21 bin 457 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

KAYSERİ 05.06.2022, 11:07
Kayseri’de LGS heyecanı başladı

Kayseri’de 21 bin 457 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. LGS’ye girecek öğrenciler aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı. 2 çocuğunu sınava getiren veli Vural Çakır, “Çocuklar kadar bizlerde heyecanlıyız. Benim iki çocuğum var. Bugün LGS’ye giriyorlar. Allah bütün çocuklara zihin açıklığı versin. Başarılı olsunlar ve haklarında hayırlı olan ne ise o olsun” dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık