Kayseri’de kütüphanesiz okul yok

Kayseri’de kütüphanesi olmayan 535 okulun tamamında kütüphane oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik; "Bu kütüphaneler bizim kültür yuvamız olacak" dedi.

Okullarda kütüphane oluşturulması amacıyla kitap toplama kampanyasının tanıtımı Fatoş Büyükkuşoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e kitap hediye edilirken, Teltik de hediye edilen kitabı okulun kütüphanesine bağışladı. Kayseri’de 2 ay içerisinde kütüphanesi olmayan okulların hepsinde kütüphane oluşturduklarını belirten İl Müdürü Teltik; "Milli Eğitim Bakanlığımız büyük bir bütçe ayırarak kütüphanesi olmayan 535 okula kütüphane yapılması için talimat verdi. 2 ay gibi kısa bir sürede biz bunu Kayseri’de başardık. Şuanda kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz yok. Çok şükür bunu başardık. Yeni hedefimiz bu kütüphaneleri kitaplarla donatmak. Bunun için de bir kampanya başlatıyoruz. Güzel bir kampanya olduğuna inanıyorum. Kampanyamızın amacı; öğrencilerimizin okuduğu kütüphaneye kendisi not düşerek kendi okuluna hediye edecek ve diğer arkadaşlarının okumasına vesile olacak. Aynı zamanda bu kampanyaya velilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi davet ediyoruz. Daha sonra kütüphanelerimizi kitapla doldurduktan sonra öğrencilerimizin okumasını sağlayacağız. Bu kütüphaneler bizim kültür yuvamız olacak" dedi.

Kampanyaya destek veren öğrenci velisi Çetin Başpınar da velileri kitap bağışına davet ederek; "Kampanyamız ’Bir kitap bir umut’ adı altında başlatıldı. Çok memnuniyetle karşıladığımız bir kampanyadır. Neticede hepimizin çok kıymet verdiği evlatlarımızın yetişmesinde, kültürümüzün oturmasında, ileriki yıllarda devletimize hizmet etme noktasında yetişmiş bireyler olmasında emek sarf eden yöneticilerimizin oluşturduğu bu kampanyaya kitaplarımızla destek vermek bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müdürü Teltik ve öğrenciler, toplanan kitaplarla poz verdi.