Kayseri’de Kurulu Kayak Kulüpleri Güç Birliğine Gitti

Kayseri’de faaliyet gösteren Kayak Kulüpleri ‘Kayseri Kayak Kulüpleri Birliği’ oluşumu ile ortak hareket etme kararı aldı. Şu ana kadar kayak ve snowboard branşında faaliyet gösteren 17 kulübün katılımı ile ortaya çıkan oluşum, Kayseri’yi kayakta daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyor.

Kayseri’de faaliyet gösteren 17 kulübün katılımı ile ortaya çıkan oluşum hakkında konuşan Armada Kayak ve Snowboard Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, Kayseri’de faaliyet gösteren birbirinden başarılı 20’ye yakın kayak ve snowboard kulübü bulunduğunu söyledi. Türkmenoğlu, “Bu kulüplerimiz ile sportif anlamda tatlı ama bir o kadar da zorlu rekabet halindeyiz. Bu sportif rekabetin sonucu Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri kulüpleri en yakın rakibine 2000 puan gibi fark atarak başarısını kanıtladı. Kayak sporu kısıtlı bir sezonda yapılan oldukça maliyetli bir spor. Tüm kulüplerimizin bu konuda ciddi sıkıntıları var. Kulüplerimizle bir araya gelip sezon içinde oluşan sorunlara ortak bir zeminde çözüm bulmak kulüpler arası dayanışma ve ortak hareket etme kabiliyetini perçinlemek için bu birliği kurma kararı aldık. Bu birlikteliğin pratik faydalarından birisi de gençlere yönelik daha efektif çalışmalar yapma imkanı bulma zeminidir. İnşallah bu birliktelikle Kayseri’deki kayak ve snowboard sporu kalitesi daha da artacağına inancımız sonsuzdur. Kulüplerimiz sorunlarını artık bireysel diyeceğiniz şekilde kulüp olarak değil bütünleşik kurumsal anlamda dile getirip çözüm bulacağımız güçlü bir yapı olacaktır” dedi.

Türkmenoğlu bu birliktelikle birlikte Kayseri’nin kayak camiasında güçlü bir lobi gücüne sahip olacağını da sözlerine ekledi.