Kayseri’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte Kazancılar Çarşısında COVID-19 denetimine katıldı. Denetimler sırasında esnaflara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunarak aşının önemi hakkında bilgiler aktaran Horoz, bir esnaftan da aşı sözü aldı.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Horoz; “Bugün Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile beraber kazancılar çarşısında hizmet veren sarraf ve kuyumcularımızda maske mesafe temizlik denetiminde bulunduk. Ayrıca aşının önemini anlatarak aşı olup olmadıklarını kendilerine sorduk. Aşı olmayan vatandaşlarımızın burada çok azınlıkta olduğunu gördük. Önemli bir kısmı aşısını yaptırmış. Aşı olmayan birkaç kişiyi de aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunup ikna etmeye çalıştık. Sağ olsunlar onlar da aşı olacakları konusunda söz verdiler. Genel olarak değerlendirmek gerekirse,1. doz aşını olmuş ama 2. doz aşısını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var. 18 yaş üzeri nüfusumuzun yüzde 80 den fazlası 1 doz aşı yaptırmıştır. Ancak tam bağışıklık 2. doz aşıdan 14 gün sonra oluşuyor. Bu nedenle aşısını tamamlamayan vatandaşlarımızı da aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Bu toplumsal mücadele hepimizin. Herkes tam doz aşılanarak bu mücadelede yerini almalıdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeli ve acil olmayan ziyaretlerimizi ertelememiz gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Bunlar tüm vatandaşlarımızın uyması gereken toplumsal kurallar. Bu sorumluluk hepimize ait. Dolayısıyla herkesi mücadelede yerini almaya davet ediyoruz” dedi.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, “Bugün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çarşımızda böyle bir kontrolün yapılacağını duyunca biz de eşlik etmek istedik. Ben buradan tüm oda, dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Lütfen sorumlu oldukları bölgelerde bu tür kontrolleri kendileri de yapsınlar. Bu saatten sonra yeni bir kapanmayı hiçbirimiz kaldıramayız. İl Sağlık Müdürümüze de süreçte gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyor herkese sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.