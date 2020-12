Kayseri’de kadın meclisi, kadın cinayetlerine ‘dur’ dedi

Kayseri’de Kadın Meclisi, ‘kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganı ile kadın cinayetlerine ‘dur’ dedi.

Ülke genelinde son dönemde artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine kadın meclisi sessiz kalmadı. Kadın Meclisi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada, "“Aylin, Betül, Vesile ve Selda için sessiz kalmıyoruz. Aylin Sözer geçtiğimiz gün vahşice öldürüldü. Fail delilleri yok etmek için bir kadın cinayetinin üzerini örtmek için yaktığını söyledi. Selda Taş eşi tarafından öldürüldü. Gaziantep’te Vesile Dönmez oğlu tarafından öldürüldü. 2 gün önce İzmir’de 49 yaşındaki Betül Tuğluk oğlu tarafından öldürüldü. Sadece 1 günde 4 kadın hayatını kaybetti. Kasım ayının sonuna kadar 277 kadın öldürüldü, 162 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. 2020 yılı sonlanmadan 439 kadın hayatını kaybetti. Hepsi anıları olan ve gelecekleri için plan yapan kadınlardı. Aylin’in öğrencileri olan görüntülerini hep birlikte izledik. Aylin bir televizyon kanalında şiddeti önlemek mümkün diyordu. Evet kadın cinayetlerini önlemek mümkün. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın arkasından öfkemiz büyük ama biz sadece öfke duymuyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ediyoruz. Kadınlar her gün vahşi bir şekilde öldürülüyor. Çözüm her gün kadınları hayatından eden bireysel silahlanmayı önlemektir. Cezasızlığı son bulması, kadınlar için adaletin sağlanmasıdır. Bizler her gün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz kadınları yaşatacağız.” ifadesinde bulunuldu.