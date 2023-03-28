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Kayseri’de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK SUÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

KAYSERİ 28.03.2023, 12:52
Kayseri’de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahsın tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 6 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 800 paket kaçak sigara, 1 adet havalı kompresör, 36 bin dal doldurulmuş makaron, 15 bin dal boş makaron, 15 kilo tütün ve 10 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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