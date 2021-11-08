Kayseri’de intihar; 2 kişi kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen farklı olaylarda 2 kişi, kendilerini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Gaziviran Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.D. (31) görevli dairesinde kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.D.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı Erturuğrul Gazi Mahallesi Pusula Caddesi üzerinde meydana gelen diğer olayda ise, Y.E. (40) inşaat bürosu içerisinde kendini astı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Y.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.E.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.