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Kayseri’de iki araç kavşakta çarpıştı; 6 kişi yaralandı
KAYSERİ'DE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.
KAYSERİ 03.08.2020, 12:09
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Kayseri’de iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ACP 789 plakalı araç ile 38 LC 673 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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