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Kayseri’de hurda toplayıcılarına denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurdacılık yapan şahıslar denetlendi.

KAYSERİ 14.06.2022, 18:13
Kayseri’de hurda toplayıcılarına denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurdacılık yapan şahıslar denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurda ve kağıt toplayan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarda Melikgazi bölgesinde 11, Kocasinan bölgesinde 12 ve Talas bölgesinde 13 şahıs olmak üzere toplam 36 şahsın sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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