Kayseri’de hırsızlık operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken olaya ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde son zamanlardayaşanan hırsızlık olaylarınayönelik polis ekiplerince yapılan araştırmalarda tespit edilen eve operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken C.G. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.