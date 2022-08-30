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Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘hırsızlık’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplamda 6 şahıs yakalandı.

KAYSERİ 30.08.2022, 09:21
Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘hırsızlık’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplamda 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ‘açıktan ve ikametten hırsızlık’ konularından birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Aranan şahısta yakalandı

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, ‘bina eklentileri ile muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısta yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

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