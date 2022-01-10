Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi ile ’hırsızlık’ suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre son zamanlarda çalıntı malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan araştırmalarda ekiplerce belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 70 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar kabloya da el konuldu. Operasyonda E.S., (32), U.Ş. (31), İ.B. (22), U.A. (20) ve hırsızlık suçundan aranan H.A. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.