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Kayseri’de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi ve hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ 20.10.2021, 12:08
Kayseri’de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi ve hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ikametten hırsızlık yapan M.K.’yı (18) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.K.’yı kıskıvrak yakaladı. Ayrıca hırsızlık zanlısının bir ikametten çaldığı dizüstü bilgisayarda sahibine teslim edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen başka bir operasyonda ise, ikametten hırsızlık yapan A.Ö. (26), oto hırsızlığı yapan N.T. (24) ve ’alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçundan hakkında araması bulunan S.K.’yı (19) yakalamak için çalışma başlatıldı. Şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak kıskıvrak yakalandı.

Ekipler çalıntı malzemeleri bularak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor

Ayrıca, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya alım-satım yapan yerlerin denetiminde bir adet çalıntı televizyon da bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan mağdur olanların malzemelerini bulma yönünde aktif çalışma yaparak çalıntı malzemeleri bulup sahiplerine teslim etmeye ediyor.

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