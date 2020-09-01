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Kayseri’de havadan trafik denetimleri artırıldı
KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ, DRONE DESTEKLİ YAPTIĞI TRAFİK DENETİMLERİNDE İHLAL YAPAN SÜRÜCÜLERİ TESPİT EDEREK CEZAİ İŞLEM UYGULADI.
KAYSERİ 01.09.2020, 14:50
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Kayseri’de polis ekipleri, drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde ihlal yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Kayseri’de trafik ekipleri yapılan drone destekli trafik denetimleri, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün talimatı ile hızlandı. Kentin farklı noktalarında drone ile denetim yapan ekipler, ışık ihlali yapan araçları havadan tespit ederek sürücülerine ceza yazdı.
Komando Caddesi’nde de denetim yapan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında önlem alarak uygulamalarını sürdürdü.
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