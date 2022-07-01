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Kayseri’de güven timlerinin sayısı artırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

KAYSERİ 01.07.2022, 18:58
Kayseri’de güven timlerinin sayısı artırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Kayseri halkımızın güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını artırdık.Pazartesi gününden itibaren sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz.Kayseri’nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkürler" dedi.

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