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Kayseri’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Kayseri’de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

KAYSERİ 04.03.2022, 13:53
Kayseri’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Kayseri’de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Türkiye’de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında afer bilinci ve afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturma amacıyla kutlanan Deprem Haftası nedeniyle Kayseri’de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde 690 öğrenci ve 52 öğretmenin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan’ın da katıldığı tatbikatta öğrenciler, yapılan anons ile okuldan tahliye edildi.

"Kayseri’de 876 bin kişiye afet eğitimi verdik"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Deprem tatbikatı gerçekleştirdik ve çocuklarımız, yönetimimiz, ailelerimiz almış oldukları eğitimin gereği deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini bizlere gösterdiler. Biz bu konuda 2021 yılında İçişleri Bakanlığımızın ön gördüğü şekilde ilimizde afet eğitimi verdik. Toplumun her kesimindeki vatandaşlarımız bu eğitime katıldı. Hedeflediğimiz rakamın üzerinde yaklaşık 876 bin kişiye geçen sene afet eğitimi verdik. Afet konusunda nasıl davranmamız gerektiği konusunda vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmını bilgilendirdik. Bu eğitimlerimiz aralıksız devam edecek. Bu sene de yine gerek öğrencilerimize gerekse bütün vatandaşlarımıza arzu ettikleri takdirde görevlilerimiz bu eğitimleri veriyorlar. Depren anında bilgili ve bilinçli bir şekilde hareket ettiğimiz zaman can kaybının en aza indirileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler de bir deprem anında yapmamız gerekenler konusunda bilgi sahibiysek zararımızın azalacağını çok iyi biliyoruz. Bu eğitimler belirli dönemlerde alınmalı. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kayseri olarak bu konuda arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi’nde ki arkadaşlarımız, AFAD’da görevli arkadaşlarımız ve bütün kurumlarımız güzel bir işbirliği içerisinde bu eğitimi veriyorlar, vermeye de devam edecekler. İçişleri Bakanlığımızın afet eğitimi alması gereken vatandaşlar olarak belirledi sayı 50 bindi. Biz 876 bin kişiye eğitim vererek hedefimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Özellikle okullarda öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgeleri önemsiyoruz. Buralarda ki eğitimi de sürekli olarak veriyoruz. Pandemi döneminde geçen yıl öğrencilerimize zoom üzerinden eğitim verildi. Ancak koşullar düzeldiği zamanda yüz yüze eğitime devam ettik ve hala da devam ediyoruz. Çocuklarımızın okulda aldıkları eğitimler aynı zamanda ailelerinin de eğitimi anlamına geliyor. Çocuklarımız burada öğrendiklerini, annelerine, babalarına da öğreterek, bir nevi bizim eğitim uzmanımız gibi hareket ediyorlar. Afet anında toplanma merkezlerimiz yeterli. Nüfusa göre vatandaşlarımızın en kolay bir şekilde toplanacakları yerleri belirledik. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Hekimlikte bir kural var. Önemli olan koruyucu hekimlik bağlamında öncesinde gerekli önlemleri alıp hastalanmamak. Hastalandıktan sonra nerede duracağını bilemeyebiliriz. Bu tür felaketler ile Allah kimseyi terbiye etmesin ama olacağını düşünerek gerekli önlemleri alır, bu felaketlerin şiddetini ya da olayın seyrini en hafif şekilde gitmesini sağlayan önlemler alırsak kazanan biz oluruz. Olaylar olduğunda da gerekli uygulamaları bilinçli bir şekilde hayata geçirirsek hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız bilinci oluşturursa kazanan biz oluruz. Böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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