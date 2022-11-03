Kayseri’de Gençlik ve Aile Çalıştayı

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, çocuklar ve gençler başta olmak üzere yediden yetmişe tüm Kayserililerin hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişim süreçlerine en üst düzeyde katkı sunmaya yönelik hizmetleri hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki her türlü faaliyetin önemli paydaşlarından biri olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Cihannüma Dayanışma Derneği Kayseri İl Temsilciliği’nin paydaşları olduğu ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’ düzenlenecek. Gençler ve aileyi konu alan çalıştayın, 4 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek açılış programı, saat 15.30’da düzenlenecek panel ile devam edecek. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek açılış ve panel programı İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve açılış konuşmaları ile başlayacak.

Saat 15.30’daki panelde, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa moderatörlüğünde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ‘Değişen Dünya’da Gençlik’ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin ‘Modernite ve Aile’, Prof. Dr. Orhan Koçak’ın ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik’, Dr. Şöhret Karaduman’ın ‘Aile, Ahlak ve Değerlerin İfsadı’ konularında söyleşileri gerçekleştirilecek.