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Kayseri’de Fırtına Uyarısı
METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA; KAYSERİ VE CİVARI İÇİN KUVVETLİ FIRTINA BEKLENDİĞİ BİLDİRİLEREK YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR KONUSUNDA DUYARLI OLUNMASI İSTENDİ.
KAYSERİ 03.04.2023, 14:41
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve civarı için kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda duyarlı olunması istendi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğündne yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Salı öğle saatlerinden itibaren güneyli (Lodos) yönlerden fırtına (70-90 km/sa) ve yer yer tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.