Kayseri’de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve civarı için kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğündne yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Salı öğle saatlerinden itibaren güneyli (Lodos) yönlerden fırtına (70-90 km/sa) ve yer yer tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.