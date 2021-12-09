Kayseri’de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur D.Y., İncesu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.