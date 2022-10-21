Kayseri’de Eylül ayında 501 yeni sicil kaydı yapıldı

Kayseri’de Eylül ayında yeni sicil kaydı yaptıran esnaf sayısı belli oldu. Buna göre Eylül ayında 501 yeni esnaf ve sanatkâr kayıt yaptırarak işyerlerini açtı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Eylül ayında 501 yeni sicil kaydı yapıldı, 501 yeni iş yeri faaliyetine başladı. Aynı verilere göre 153 esnaf ve sanatkâr da çeşitli sebeplerle sicil terk işlemi yaptırdı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır verileri değerlendirdi. Başkan Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulunurken, sicil terk işlemi yaptıran esnaf ve sanatkârlara da hayatlarında başarılar diledi. Başkan Odakır hükümete de esnaflara yaptığı desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Odakır, maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafa yönelik bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

"Esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik bir tarama yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafımızı tespit ediyor, denetleme faaliyeti yürütüyoruz. Bir tutanak aracılığıyla kayıt altına alıyor, esnafımızı oda kaydı yaptırması için yönlendiriyoruz. Böylece hem esnafımız oda kaydı sayesinde kayıtlı oldukları odanın imkânlarından faydalanabiliyor hem de odalarımız üye sayılarını artırmış oluyor. Kanuna dayanarak yaptığımız bu faaliyeti sürdüreceğiz. Bu vesileyle maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnaf ve sanatkârlarımızı kayıtlarını yaptırmaya davet ediyorum. Son olarak esnaf ve sanatkârlarımıza bol kazançlar diliyor, işlerinde başarılar temenni ediyorum.”