Kayseri’de deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kayseri’de 67 personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesiyle birlikte Kayseri’de düzenlenen tatbikatlar devam ediyor. Kayseri OSB Müdürlüğü’nün eğitim alanında AFAD, UMKE, Kayseri OSB İtfaiye, Kayseri 112, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve ANDA Arama Kurtarma Derneği’nden 67 personel ve 18 aracın katılımı ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde enkazın altında kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çabası ile çıkarılarak, kısa zamanda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca senaryo gereği endüstriyel bir firmanın deposunda çıkan yangını da ekipler kısa sürede söndürdü. Yine endüstriyel bir firmada çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan siviller sedyeyle yangın alanından kurtarıldı. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Alanı öğrencilerinin de katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat öncesinde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Doğal afetlere ilişkin farkındalık oluşturulmasını sağlayacak böylesine önemli konuda düzenlenen tatbikat programına ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı kendimizi şanslı hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Yüce Allah’tan deprem ve yangınlar başta olmak üzere tüm doğal afetlerden bizleri korumasını niyaz ediyor, sanayicilerimizin özellikle sigorta konusunda hassas davranmalarını ve tüm tedbirlerini almalarını diliyorum" dedi.

Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, "Bazı konularda biz ne kadar önlem alırsak alalım bazen kaçınmak olmuyor. Bunlara da doğal afet deniliyor. Biz her türlü önlemi alalım, fazla yağış gelirse bazı yerlerde sel olması muhtemel oluyor. Her türlü önlemi alalım, en ufak bir dikkatsizlik maalesef yeri geliyor yangına ve benzeri şeylere sebep olabiliyor. Bu anlamda bizim geleneksel yöntemlerle her şeyle mücadele edebilme imkanımız olmadığı gibi bu durum da geçmiş durumdadır. Artık gerek teknolojik olarak en iyi aletlerle, en iyi bilgiyle bu konuda mücadele etmemiz gerekirken, aynı zamanda bununla mücadele edecek olan insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.