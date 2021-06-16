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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 16.06.2021, 11:17
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.M. ve H.E.S. yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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