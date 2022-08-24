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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.
KAYSERİ 24.08.2022, 12:42
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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