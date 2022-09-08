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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ 08.09.2022, 14:43
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbarı, çalışmalar ve detaylı araştırma yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu bir şahsın Suriye’de bulunduğu dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.
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